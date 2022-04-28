Video Haber Pençe Kilit Operasyonu 27. gününde! Sızma girişimleri nasıl tespit ediliyor? Suriye'den yeni görüntüler | Video
Pençe Kilit Operasyonu 27. gününde! Sızma girişimleri nasıl tespit ediliyor? Suriye'den yeni görüntüler | Video

Pençe Kilit Operasyonu 27. gününde! Sızma girişimleri nasıl tespit ediliyor? Suriye'den yeni görüntüler | Video

28.04.2022 | 16:25

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği "Pençe" serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurdu. 2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen ve son olarak Zap bölgesiyle süren Pençe serisi operasyonları kapsamında 1067 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit Operasyonuyla ilgili tüm gelişmeleri A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, A Haber'de değerlendirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörle mücadelede yeni bir güvenlik konseptine gidildiğini" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları peşi sıra düzenlenen operasyonlarla dağıtıldı. "Pençe serisi" olarak adlandırılan bu operasyonlardan ilki üç sene önce gerçekleştirildi. Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon için 27 Mayıs 2019'da düğmeye basıldı.

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