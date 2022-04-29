Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile bir araya geldi! Kuveyt halkına selamlarını iletti
Giriş Tarihi: 29.4.2022 22:54 Son Güncelleme: 29.4.2022 23:26

Başkan Erdoğan, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile bir araya geldi! Kuveyt halkına selamlarını iletti

Başkan Erdoğan, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile bir araya geldi! Kuveyt halkına selamlarını iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan için "Reis" ifadesini kullanan Ghanim, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kuveyt halkına selamlarını iletti.

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile görüştü.

"GÖRÜŞME ŞEREFİNE NAİL OLDUM"

O anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ghanim, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir." ifadelerini kullandı.

İkili arasındaki samimi diyalog dikkat çekerken, görüntülerde Ghanim'in Başkan Erdoğan için "Reis" ifadesini kullanması dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUVEYT HALKINA SELAM

Ghanim paylaşımının devamında, Başkan Erdoğan'ın Kuveyt halkına gönderdiği selamı ileteceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile görüştü | Video

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Başkan Erdoğan, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile bir araya geldi! Kuveyt halkına selamlarını iletti
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