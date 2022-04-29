Başkan Erdoğan, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile bir araya geldi! Kuveyt halkına selamlarını iletti

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile görüştü.
"GÖRÜŞME ŞEREFİNE NAİL OLDUM"
O anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ghanim, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUVEYT HALKINA SELAM
Ghanim paylaşımının devamında, Başkan Erdoğan'ın Kuveyt halkına gönderdiği selamı ileteceğini söyledi.
Başkan Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile görüştü | Video