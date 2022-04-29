Başkan Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile görüştü | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan için "Reis" ifadesini kullanan Ghanim, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kuveyt halkına selamlarını iletti.