Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma

Eskişehir Büyükşehir'e bağlı Halk Ekmek'i yolsuzluk suçlamasıyla şikâyet eden büfeciyi susturmak istediler. Mahkemeye başvuran Harmancı, "Yaptıkları usulsüzlüğü belgeledim, bu işin peşini bırakmam" dedi.
Ali Muhammet Harmancı yaşadıklarını SABAH'a anlattı: Benim hesabım doğru olduğu borcum olmadığı anlaşılınca 'Senin borcunu silelim ortalığı karıştırma' dediler. Aynen dedikleri gibi borcumu da sildiler. Ancak bu olay yasa yönünden suç olduğundan şirketle ilgili incelemelerin yapılmasını talep ediyorum. 3 yıldır büfeciyim. 2020 yılında borcumuz olmadığı halde Halk Ekmek şirketi görevlileri tarafından büfecilere borç çıkardılar.
DOSYA SAVCILIKTA
Ben de itirazlarımı yaptım. Çok büyük sonuç alamayınca bilgilendirme olmayınca şikâyet dilekçesi yazdım. Benim hesabım doğru olduğu borcum olmadığı anlaşılınca 'Senin borcunu silelim ortalığı karıştırma' dediler. Aynen dedikleri gibi borcumu da sildiler. Eskişehir Mali Suçlar Şubesi soruşturma açtı. Elimdeki bütün belgeleri de onlara sundum. Araştırma sonucunda faturalarda usulsüzlük yapıldığını tespit ettik. Valilik dosyayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gönderdi.
AVUKAT BASKISI
Ben valiliğe bu şikâyeti isimsiz olarak yaptım. Buna rağmen nasılsa Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı Mehmet Murat Aslan adımı öğrenmiş. Dilekçemin de bir örneğini almış. Avukat beni şikâyeti geri almamı aksi halde büfe sözleşmemi iptal etmekle tehdit etti. Ekmek vermeyerek beni sindirmeye kalktılar. Pide alan kalp hastası bir şahsı darp ettiğim yalanını uydurdular. Büfede hijyen kurallarına uymadığımı, ürün buzdolaplarının pis olduğunu iftirasını attılar. Sözleşmeyi fesih ettiklerini beyan etmişler. Hepsi yalandır. Darp edilen vatandaş kimdir? Kimliği var mıdır? Karakol veya adli makamlara şikayet var mıdır? Rapor var mıdır? Varsa paylaşsınlar."