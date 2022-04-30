Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma

AVUKAT BASKISI

Ben valiliğe bu şikâyeti isimsiz olarak yaptım. Buna rağmen nasılsa Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı Mehmet Murat Aslan adımı öğrenmiş. Dilekçemin de bir örneğini almış. Avukat beni şikâyeti geri almamı aksi halde büfe sözleşmemi iptal etmekle tehdit etti. Ekmek vermeyerek beni sindirmeye kalktılar. Pide alan kalp hastası bir şahsı darp ettiğim yalanını uydurdular. Büfede hijyen kurallarına uymadığımı, ürün buzdolaplarının pis olduğunu iftirasını attılar. Sözleşmeyi fesih ettiklerini beyan etmişler. Hepsi yalandır. Darp edilen vatandaş kimdir? Kimliği var mıdır? Karakol veya adli makamlara şikayet var mıdır? Rapor var mıdır? Varsa paylaşsınlar."