Haberler Gündem Haberleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma
Giriş Tarihi: 30.4.2022 12:08 Son Güncelleme: 30.4.2022 12:15

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek, Çamlıca Mahallesi’nde bulunan 4 numaralı büfe sahibini usulsüz şekilde borçlandırdı. Büfeyi işleten Ali Muhammet Harmancı şirketin oyununu belgelerle bozdu. Adli süreç başladı. Bunun üzerine Büyükşehir, Harmancı’yı baskı altına aldı. Satması için ekmek ve diğer ürünleri vermedi. Yetkisini elinden almakta tehdit etti.

Eskişehir Büyükşehir'e bağlı Halk Ekmek'i yolsuzluk suçlamasıyla şikâyet eden büfeciyi susturmak istediler. Mahkemeye başvuran Harmancı, "Yaptıkları usulsüzlüğü belgeledim, bu işin peşini bırakmam" dedi.

Ali Muhammet Harmancı yaşadıklarını SABAH'a anlattı: Benim hesabım doğru olduğu borcum olmadığı anlaşılınca 'Senin borcunu silelim ortalığı karıştırma' dediler. Aynen dedikleri gibi borcumu da sildiler. Ancak bu olay yasa yönünden suç olduğundan şirketle ilgili incelemelerin yapılmasını talep ediyorum. 3 yıldır büfeciyim. 2020 yılında borcumuz olmadığı halde Halk Ekmek şirketi görevlileri tarafından büfecilere borç çıkardılar.

DOSYA SAVCILIKTA

Ben de itirazlarımı yaptım. Çok büyük sonuç alamayınca bilgilendirme olmayınca şikâyet dilekçesi yazdım. Benim hesabım doğru olduğu borcum olmadığı anlaşılınca 'Senin borcunu silelim ortalığı karıştırma' dediler. Aynen dedikleri gibi borcumu da sildiler. Eskişehir Mali Suçlar Şubesi soruşturma açtı. Elimdeki bütün belgeleri de onlara sundum. Araştırma sonucunda faturalarda usulsüzlük yapıldığını tespit ettik. Valilik dosyayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gönderdi.

AVUKAT BASKISI

Ben valiliğe bu şikâyeti isimsiz olarak yaptım. Buna rağmen nasılsa Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı Mehmet Murat Aslan adımı öğrenmiş. Dilekçemin de bir örneğini almış. Avukat beni şikâyeti geri almamı aksi halde büfe sözleşmemi iptal etmekle tehdit etti. Ekmek vermeyerek beni sindirmeye kalktılar. Pide alan kalp hastası bir şahsı darp ettiğim yalanını uydurdular. Büfede hijyen kurallarına uymadığımı, ürün buzdolaplarının pis olduğunu iftirasını attılar. Sözleşmeyi fesih ettiklerini beyan etmişler. Hepsi yalandır. Darp edilen vatandaş kimdir? Kimliği var mıdır? Karakol veya adli makamlara şikayet var mıdır? Rapor var mıdır? Varsa paylaşsınlar."

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma
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