Son dakika: Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız

"İSTANBUL'UN KADERİNİ BİZ DEĞİŞTİRDİK"

Bunun için günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız. İstanbul'da 1994'te yaktığımız meşaleyle bu şehrin kaderini biz değiştirdik.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık. Türkiye geliştikçe tüm bölgemizin dikkatini toplamaya başladı. Pek çok ülkede Türkiye'nin yerini haritada gösteremiyordu. Bugün başarılarını duymayan az kişiye rastlayabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 1923'ten 2023'e kadar ki belirleyicisi biz olduk.

KILIÇDAROĞLU ZİHİNSEL KARANLIK YAŞIYOR

Bay Kemal zihinsel bir karanlık yaşıyor. Akıllı sayaçlarla kim karanlıkta kim aydınlıkta bundan da bihaber. Ülkemizin bugünkü sorunlarını da çözeceğiz.

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Bay Kemal, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin dedi. Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrın yalan olduğu ortaya çıktı.

İkinci mesajı da önemliydi. Kavga etmek için geldiğini söyledi. İzahı olmayan zırvalar asıl niyetinizi gizlemeye yetmiyor. Temsilcisi olduğu zihniyetin eskiden beri ömrü kavgayla geçmiştir. Milletimizin inancı kültürüyle kavgayla geçmiştir. Koalisyonlar döneminde ülkenin huzuruyla sosyal barışıyla kavga etmiştir.

Biz her gün sınır ötesi operasyonların başarısı için çalışıyoruz. Dünyada barış için çalışıyoruz. Putin, Zelenski ve Guterres ile iki kez görüştüm.

ALMANYA'YA "KAVALA" TEPKİSİ!

Almanya büyükelçisini biz dışişlerine çağırdık. Bunların tek derdi ülkenin ve milletin menfaatine olan her şeyi engellemek. Bunların tek derdi sallanan altılı masalarını ayakta tutmak.

"İBB'DEKİ PKK'LILARIN HESABINI HESABINI SORACAĞIZ"

PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız. Bunların dek derdi ABD'ye şirin gözükmek için yabancı elçilerden aldıkları talimatı getirmek. Bunların tek derdi ülkenin menfaatine yapılan hangi iş varsa engellemek.