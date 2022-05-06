Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ’nün inine giriş şartları... Korkunç itiraflar

İŞTE FETÖ'NÜN İNİNE GİRİŞ ŞARTLARI

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da alçak uçuş yapan cuntacı pilot Erdem Erdoğan ile 2014'te Amerika'ya da giden S.K., sözde mahrem abisine giderken FETÖ elebaşını da görmek istediğini söylediğini onun da "Hoca efendi çok mutlu olur" dediğini anlattı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüşmesini ise dikkat çeken detaylarla anlatan S.K., "Mahrem abimin verdiği adresi ezberlemiştim. New Jersey'de bir pizzacının orada bir refakatçi ile buluştuk. Beni siyah filme kaplı arabasına aldı. Şapka giydirdi. 1,5 saatlik seyahatin sonunda Gülen'in Pensilvanya'daki villaların olduğu yere gittik. Araçtan inince bana kafamı kaldırmam öne eğmemi, ceketimin yakasını kaldırmamı çünkü yukarıdan uydu kanalıyla resmimin çekilebileceğini söyledi" dedi.

FETÖ ELEBAŞI "HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ" MESAJI VERMİŞ

Bu şekilde malikaneye giriş yaptığını anlatan S.K, "Beni getiren abi şifre kullanarak açtığı kapılarla beni Gülen'in kaldığı yere götürdü. İçeri girer girmez kendimi tanıttım. 'Maşallah Allah muvaffak etsin' dedi. Odasında Deniz, Kara ve Hava Kuvvetlerine ait muhtelif resim ve tablolar vardı. Refakatte olan abi 'Efendim Türkiye'de olan bu paralel yapı paranoyası ile ilgili neler söylemek istersiniz' dedi. Gülen de, 'Allah'a, Hak' ve hizmet hareketine karşı böyle düşmanlıklar her zaman olacak, biz de bunlara karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız' dedi. O gece orada kaldım. Yatsı namazını Fethullah Gülen imam olarak kıldırdı. 100-150 kişi saf tuttuk. İçerde o tarihlerde Samanyolu TV'de spiker olan Kemal Gülen de vardı" diyerek yaşadıklarını anlattı. Kanlı örgütün aydınlanması için katkı sağlayabileceğini söyledi.