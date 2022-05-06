Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK’nın çirkin yüzünü deşifre etti





ÇOCUKLARI YA HAPSE ATIYOR YA DA ÖLDÜRÜYORLAR



PKK/KCK terör örgütü yüzlerce çocuğu kaçırıp kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve kışkırtma işlerinde kullanıyor. Terör örgütü kendi bünyesine kattığı çocukların bir kısmını da çatışmalara katılmak üzere ön saflara sürüyor.