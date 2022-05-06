Haberler Gündem Haberleri Tehlikeli oyun sığınmacılar üzerinden oynanıyor! Yalnız Kurt'un dediği çıktı
Giriş Tarihi: 6.5.2022 21:52 Son Güncelleme: 6.5.2022 22:22

Tehlikeli oyun sığınmacılar üzerinden oynanıyor! Yalnız Kurt'un dediği çıktı

Tehlikeli oyun sığınmacılar üzerinden oynanıyor! Yalnız Kurt’un dediği çıktı

Türkiye'de son günlerde adeta düğmeye basılmış gibi sığınmacılar ve göçmenler üzerinden algı operasyonu yürütülüyor. Vatandaşlar ve sığınmacılar karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Sosyal medya başta olmak üzere gerçekleştirilen algı operasyonu ise yakın zamanda atv'nin beğenilen dizisi Yalnız Kurt'taki bir sahneyi akıllara getirdi. Yalnız Kurt, geçtiğimiz günlerde  sığınmacılar hedef gösterilerek Türkiye'de iç karışıklık çıkarılmaya çalışılacağını ekrana getirmişti. Söz konusu sahnede CIA ajanlarının organize ettiği teröristler Türk bayraklarıyla Suriyelilerin dükkanlarını basıyordu. Dizideki o görüntüler adeta bugünlerde sahneye konuyor. Sabah yazarı Yüksel Aytuğ da Yalnız Kurt'taki önemli tespitleri köşesine taşıdı.

Son günlerde sığınmacılar üzerinden ortaya konulan bir oyun devrede. Özellikle sosyal medya mecrasından yayılan yanlış ve manipülatif bilgilerle kitleleri etkilemeyi amaçlayan kimi gruplar göçmen ve sığınmacıları hedef göstererek planlı bir oyunu ortaya koyuyor.

YALNIZ KURT TEHLİKEYİ İŞARET ETMİŞTİ

atv'nin büyük beğeniyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Yalnız Kurt dizisi de geçtiğimiz günlerde tam da bu tehlikeye dikkat çeken bir bölümle ekranlara gelmişti. Dizinin 12. bölümünde boynuna Suriye atkısı takan, mülteci kılıklı biri, bir Türk'ü öldürüyor. Sonra da CIA ajanının organize ettiği bazı teröristler Türk bayraklarıyla sokağa çıkıp, sokak eylemlerini yaratıyor ve Suriyelilerin dükkânları basılıyor.

Dizide bu organizasyonlarla ülkede iç karışıklık ve kardeş kanı dökülmesi amaçlandığı apaçık gözler önüne serilmişti.

PLANLADIKLARI OYUNU SAHNEYE KOYDULAR

Yalnız Kurt'un işaret ettiği oyun bugünlerde sahneye kondu. Adeta bir yerden düğmeye basılmış gibi bir anda sığınmacı ve göçmenler üzerinden algı operasyonlarına girişildi. Bu noktada sosyal medyanın en önemli silah olarak kullanıldığı da ortada.

Tehlikeli oyun sığınmacılar üzerinden oynanıyor! Yalnız Kurt'un dediği çıktı | Video

YÜKSEL AYTUĞ: YALNIZ KURT'UN DEDİĞİ ÇIKTI

Yüksel Aytuğ bugünkü köşesine Yalnız Kurt'ta işlenen ve yayınlandığı dönem malum çevreleri rahatsız eden sığınmacı konusunu taşıdı.

Aytuğ "Yalnız Kurt'un dediği çıktı" başlığıyla önemli tespitlerde bulundu.

İşte o yazı:

Haber, bültenlere "Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik" başlığıyla girdi. Afgan mültecilerin bir genç kıza önce laf atıp sonra tacizde bulunması üzerine kızın ağabeyi ve mahalleli olay yerine gelmiş. Çıkan arbedede bir kişi bıçakla yaralanmış.
Bundan iki hafta önce Atv'nin "haberci" dizisi Yalnız Kurt bu tehlikeli provokasyonu öngörmüştü. Türkiye sınırları içinde karışıklık çıkarmak için fırsat kollayanlar bu kez de mülteci sorununu kaşıyıp duracak, olaylar çıkartacak ve halkın hassasiyetleri üzerinden sinsi planlarını uygulamaya sokacaklardı. O yazının sonunu "Aman uyanık olalım" diye bağlamıştım.

Provokatörler bir yana, kendi vatanında huzurla yaşayamayan vatandaşların ipi iyice azıya alan mültecilere haklı tepkisini sadece "ırkçılık" diye nitelemek insafsızlık olur. Evet, dünyanın en vicdanlı, en insaflı, en misafirperver milleti olabiliriz. Ama bunun suiistimal edilmesine, kaos yaratmak için sinsice ellerini ovuşturanların ekmeğine yağ sürmesine izin veremeyiz. Bu iş artık beka sorunu haline gelmiştir.
Hükümetin, geri dönüş projesi için hayata geçireceği 8 madde perşembe günü Sabah gazetemizin manşetindeydi. Hepsini sonuna kadar destekliyorum. Bu insani proje hiç zaman kaybetmeden, bir an önce hayata geçirilmeli. Ama sağduyulu vatandaşımız da bu süreçte provokasyona gelmemeli, tahriklere kapılmamalı. Çünkü düşmanların istediği tam da bu...

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Tehlikeli oyun sığınmacılar üzerinden oynanıyor! Yalnız Kurt'un dediği çıktı
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