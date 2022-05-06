Video Haber Tehlikeli oyun sığınmacılar üzerinden oynanıyor! Yalnız Kurt'un dediği çıktı | Video
Tehlikeli oyun sığınmacılar üzerinden oynanıyor! Yalnız Kurt'un dediği çıktı | Video

Tehlikeli oyun sığınmacılar üzerinden oynanıyor! Yalnız Kurt'un dediği çıktı | Video

06.05.2022 | 21:26

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Türkiye'de son günlerde adeta düğmeye basılmış gibi sığınmacılar ve göçmenler üzerinden algı operasyonu yürütülüyor. Vatandaşlar ve sığınmacılar karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Sosyal medya başta olmak üzere gerçekleştirilen algı operasyonu ise yakın zamanda atv'nin beğenilen dizisi Yalnız Kurt'taki bir sahneyi akıllara getirdi. Yalnız Kurt, geçtiğimiz günlerde  sığınmacılar hedef gösterilerek Türkiye'de iç karışıklık çıkarılmaya çalışılacağını ekrana getirmişti. Söz konusu sahnede CIA ajanlarının organize ettiği teröristler Türk bayraklarıyla Suriyelilerin dükkanlarını basıyordu. Dizideki o görüntüler adeta bugünlerde sahneye konuyor. Sabah yazarı Yüksel Aytuğ da Yalnız Kurt'taki önemli tespitleri köşesine taşıdı.

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