PKK’ya dağlar dar edildi! 433 terörist etkisiz: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Eren operasyonlarıyla birlikte terör örgütü PKK'nın yönetici kadrosunda bulunan kişiler tek tek etkisiz hale getirilerek şehitlerimiz kanı yerde kalmadı. PKK mensuplarının yönetici kadrosundaki kayıpların ardından paniklediği ve sıra kendilerine geleceği korkusuna kapıldıkları ortaya çıktı. Bitlis kırsalında örgütün sözde 'kadın sorumlusu' olarak faaliyet yürüten ve 2 milyon liraya kadar ödüllü yeşil kategoride aranan Suriye uyruklu, 'Baharin Afrin' kod adlı Leyla Şeyho, Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 1 milyon liraya kadar kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Soreş Kars Roni' kod adlı Erhan Mingsar, Hakkari bölgesinde sorumlu seviyesinde faaliyet yürüten ve 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan "Reber" kod adlı Semih Sayılgan, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunan 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla etkisiz hale getirdi.