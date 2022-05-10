Son dakika: AK Parti’den Temmuz’da alım gücünün artırılmasına yönelik açıklama!

Son dakika haberleri... AK Parti'den Temmuz ayında iyileştirme yapılacağıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında "Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
Son dakika: AK Parti'den ücretlerde Temmuz'da iyileştirme açıklaması! | Video
AKBAŞOĞLU: HER YENİ PAKET KAMUOYUYLA PAYLAŞILMAKTADIR
Emin Akbaşoğlu ayrıca "Türkiye Covid-19 pandemisi nedeniyle bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız bu sıkıntıların aşılmasıyla ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır." diye ekledi.
Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların alım gücünün artırılması suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim."