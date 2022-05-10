Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti'den Temmuz'da alım gücünün artırılmasına yönelik açıklama!
Giriş Tarihi: 10.5.2022 17:47 Son Güncelleme: 10.5.2022 18:18

Son dakika: AK Parti'den Temmuz'da alım gücünün artırılmasına yönelik açıklama!

Son dakika: AK Parti’den Temmuz’da alım gücünün artırılmasına yönelik açıklama!

Son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, vatandaşın alım gücünün artırılmasına yönelik gerçekleşecek düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Akbaşoğlu "Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ifade etmek isterim" dedi. İşte son dakika açıklamasının ayrıntıları...

Son dakika haberleri... AK Parti'den Temmuz ayında iyileştirme yapılacağıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında "Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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AKBAŞOĞLU: HER YENİ PAKET KAMUOYUYLA PAYLAŞILMAKTADIR

Emin Akbaşoğlu ayrıca "Türkiye Covid-19 pandemisi nedeniyle bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız bu sıkıntıların aşılmasıyla ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır." diye ekledi.

TEMMUZ AYINA İŞARET ETTİ

Akbaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim.

Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların alım gücünün artırılması suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim."

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Son dakika: AK Parti'den Temmuz'da alım gücünün artırılmasına yönelik açıklama!
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