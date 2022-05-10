Son dakika: AK Parti'den ücretlerde Temmuz'da iyileştirme açıklaması! | Video

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Son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ifade etmek isterim" dedi. İşte son dakika açıklamasının ayrıntıları...