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Giriş Tarihi: 12.5.2022 07:00 Son Güncelleme: 12.5.2022 07:16

Adana korkunç olay: CHP'li belediyenin sorumsuzluğu Atabey’i öldürüyordu!

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana korkunç olay: CHP’li belediyenin sorumsuzluğu Atabey’i öldürüyordu!

Adana'da Ceyhan Belediyesi'nin düzenlediği köpek güzellik yarışmasında bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Atabey Eryürekli ölümden döndü...

Korkunç olay geçen cumartesi günü Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Ceyhan Belediyesi'nin düzenlediği 'Patili Dostlar Güzellik Yarışması'nda çoban köpekleri yarıştı.

İddiaya göre, yürüyüş alanına yakın bir noktaya bağlanan bir kangal köpeği, amcası ile birlikte yürüyen Atabey Eryürekli'ye saldırdı. Köpek minik çocuğu kafasından ısırdı.

Amcası ile çevredeki vatandaşlar tarafından köpeğin ağzından güçlükle kurtarılan Atabey feci şekilde yaralandı. Başında ve yüzünde yara oluşan Atabey, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


'BELEDİYE ÖNLEM ALMAMIŞ'

Atabey'in tedavisi sürerken, baba Fatih Eryürekli, CHP'li Belediye Başkanı Hülya Erdem'e tepki göstererek, "Böyle güzellik yarışması mı olur? Yarışmaya katılan köpekleri rastgele bağlamışlar, ne bir tedbir ne de bir önlem var? Köpeklerin ağzında koruma bile yok. Oğlumun yüzünde ağır hasar oluştu. Geçmiş olsun bile demediler" dedi.

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Adana korkunç olay: CHP'li belediyenin sorumsuzluğu Atabey’i öldürüyordu!
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