



YANDAŞLARI BU PARALARLA FONLAMIŞLAR

-Peki 650 milyon çok büyük bir bütçe değil mi?

Bu yapılan araştırmalara ve yayınlara baktığımızda bu paraların ne için kullanıldığı apaçık ortada görünüyor. Kamuoyu araştırmaları için fonlanan bir kısım kuruluşların bu işi bilimsel maksatlarla ve etik sınırlar çerçevesinde yapmadıkları paranın kaynağından ve miktarından anlaşılmaktadır. Bir kere böyle bir araştırma bütçesi çok çok büyük bir bütçe. İkincisi Amerika'dan ve Avrupa'dan fonlanan ve kendilerine fondaş medya denilen bir kısım medya kuruluşlarının sadece oralardan değil aynı zamanda aynı maksatlar için işbirliği içinde içerden de fonlandığı anlaşılmaktadır.

PARANIN KAYNAĞI NEDİR?

-Bu kadar büyük bir paranın kaynağı nedir sizce?

Doğrusu, bu paraları nereden harcadıklarını ben de merak ediyorum. Çünkü partilerin bu kadar paraları yoktur. Zira genel başkanlarını yalan söylediği için kaybettiği mahkemelerin ceza ödemelerini yapacak paraları olmadığını ve bunun için kendi aralarında para topladıklarını söylemişlerdi. Öyleyse, araştırma ve medya fonlamak için kullandıkları bu paralar nereden geliyor?