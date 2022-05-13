İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale İlleri dahil olmak üzere toplamda beş ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 16 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Aralarında KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş eski emniyet mensupları, avukatlar, öğretmenler ve mühendislerin de olduğu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden bazılarının örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları, bazılarının ise sabit ankesörlü hatlar üzerinden örgütsel iletişime uygun şekilde aranma kayıtlarının bulunduğu ifade edildi. Bazı kişilerin ise FETÖ'nün sözde "Bölge Yapılanması" içerisinde faaliyetler yürüttükleri, esnaflardan "Himmet" adı altında para topladıkları ve sözde "Bölge İmamı" konumumda bulundukları belirtildi. Şüphelilerden bazılarının geçmiş ByLock mesajlarında; olası operasyonlara karşı alınması gereken önlemlerden bahsettikleri, örgüte ait yayınların imha edilmesi ve telefon rehberlerinin sıfırlanması başta olmak üzere bazı talimatları verdikleri ifade edildi. Dört firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.