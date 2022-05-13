Karkamış şehidi memleketine uğurlandı

Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden PKK/YPG'li teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan ve roket saldırısında sınır hattındaki Köprübatı Hudut Karakolu düşen havan mermileriyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Oktay Salar için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenledi.
Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, yerel yöneticiler ve askerler katıldı.
Törende, bekar ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Salar'ın önce özgeçmişi okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla memleketi Balıkesir'e gönderildi.
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