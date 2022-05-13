Karkamış şehidi memleketine uğurlandı

Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden PKK/YPG'li teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan ve roket saldırısında sınır hattındaki Köprübatı Hudut Karakolu düşen havan mermileriyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Oktay Salar için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenledi.