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Giriş Tarihi: 13.5.2022 11:06

Karkamış şehidi memleketine uğurlandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Karkamış şehidi memleketine uğurlandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde sınır hattındaki Köprübatı Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden PKK/YPG'li teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan ve roket saldırısında sınır hattındaki Köprübatı Hudut Karakolu düşen havan mermileriyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Oktay Salar için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenledi.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, yerel yöneticiler ve askerler katıldı.

Törende, bekar ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Salar'ın önce özgeçmişi okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Son dakika: Karkamış'a havan saldırısı: Bir asker şehit oldu

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Karkamış şehidi memleketine uğurlandı
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