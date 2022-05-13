Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 13.5.2022 10:58 Son Güncelleme: 13.5.2022 11:01

SON DAKİKA | İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli gözaltında

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA | İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon yapıldı. Dokuz ilçede 13 adrese baskın düzenlendi. Sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yapan 16 örgüt üyesi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. İstanbul'un dokuz ilçesinde yer alan 13 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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SON DAKİKA | İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli gözaltında
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