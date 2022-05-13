İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli gözaltında | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon yapıldı. Dokuz ilçede 13 adrese baskın düzenlendi. Sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yapan 16 örgüt üyesi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. İstanbul'un dokuz ilçesinde yer alan 13 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.