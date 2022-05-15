Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın engelliler ve aileleri için düzenlenen piknik programına telefonla bağlandı.

Başkan Erdoğan telefonla bağlandı: AK Parti her zaman yanınızda olacak | Video

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum ailece bu piknik toplantınızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Rabbimden sağlık sıhhat ve afiyet içerisinde bir hayat sürmenizi diliyorum. Ve bu konuyla ilgili olarak AK parti her zaman yanınızda bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir. Kardeşlerimizden bizlere duacı olmalarını diliyorum ve her zaman sizlerle beraber elele yürümekte kararlı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum."