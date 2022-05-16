İBB’den 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira!

Bir mitoloji karakteri olan şahmeran İstanbul'un 34 farklı noktasında görücüye çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde haliç tersanesindeki bir programla bu heykellerin tanıtımını yaptı.Her heykel kendi tasarımcısının ismini taşıyor. 34 farklı çalışma için iddiaya göre 7 milyon lira ödendi. Bu heykeller megakentin simge noktalarına yerleştirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 ay sürecek serginin ardından heykelleri müzayede ile satışa çıkaracak.Elde edilen gelirlerin bir kısmı ise kız çocuklarına burs olarak verilecek.Şahmeran heykelleri 13 Mayıs -13 Ağustos tarihleri arasında megakentin farklı noktasında sergilenecek.