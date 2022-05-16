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Giriş Tarihi: 16.5.2022 22:01

İBB'den 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira!

İBB’den 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 şahmeran heykeli yaptırdı. 3 ay boyunca şehrin çeşitli noktalarında sergilenecek heykeller için iddiaya göre 7 milyon lira harcandı. Heykellerin satışından elde edilen gelirin bir kısmının kız çocuklarına burs olarak verileceği açıklandı. Ancak İBB'nin 7 milyon lirayı doğrudan öğrencilere vermek yerine, neden böyle bir yol seçtiği merak konusu oldu

Bir mitoloji karakteri olan şahmeran İstanbul'un 34 farklı noktasında görücüye çıktı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde haliç tersanesindeki bir programla bu heykellerin tanıtımını yaptı.



Her heykel kendi tasarımcısının ismini taşıyor. 34 farklı çalışma için iddiaya göre 7 milyon lira ödendi. Bu heykeller megakentin simge noktalarına yerleştirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 ay sürecek serginin ardından heykelleri müzayede ile satışa çıkaracak.



Elde edilen gelirlerin bir kısmı ise kız çocuklarına burs olarak verilecek.



Şahmeran heykelleri 13 Mayıs -13 Ağustos tarihleri arasında megakentin farklı noktasında sergilenecek.
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İBB'den 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira!
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