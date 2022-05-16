İBB'den 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira! | Video

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 şahmeran heykeli yaptırdı. 3 ay boyunca şehrin çeşitli noktalarında sergilenecek heykeller için iddiaya göre 7 milyon lira harcandı. Heykellerin satışından elde edilen gelirin bir kısmının kız çocuklarına burs olarak verileceği açıklandı. Ancak İBB'nin 7 milyon lirayı doğrudan öğrencilere vermek yerine, neden böyle bir yol seçtiği merak konusu oldu.