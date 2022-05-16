SON DAKİKA: Saadet Partisi’nde CHP ve HDP krizi: Din derslerinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonuna ’evet’ der hale geldik

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Selman Esmerer, yönetimin HDP ve CHP'yle işbirliğinden rahatsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Parti içi bir toplantıda konuşan Esmerer, zorunlu din dersinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonu kurulmasına 'evet' denildiğini hatırlattı, ateş püskürdü. Esmerer, "Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük ideallerimiz var, bunlar değişmez." dedi.

Saadet Partisi'nde zorunlu din dersi ve HDP kavgası! | Video

"HEPİMİZ RAHATSIZIZ"

CHP ve HDP ile kurulan temasa isyan eden Esmerer, "Bu gelinen noktada tamamen Millet İttifakı doğrultusunda hareket ediliyor. Özellikle CHP ve HDP ile sürekli temas var. Bu temaslardan (Saadet Partililer olarak) hepimiz rahatsızız." ifadelerini kullandı.