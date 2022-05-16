Saadet Partisi'nde CHP ve HDP krizi: "Din derslerinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonuna 'evet' der hale geldik!" | Video

Saadet Partisi GİK üyesi Selman Esmerer, partilerinin zorunlu din dersinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonunun kurulmasına evet demesine sert tepki gösterdi.

Saadet Partisi'nde CHP ve HDP ile işbirliğine tepkiler sürüyor. Saadet Partisi GİK üyesi ve İBB adayı Selman Esmerer, partinin din dersinin kaldırılmasına 'evet' der hale geldiğini söyledi. Esmerer, Kürt federasyonunun kurulmasına da 'evet' denildiğini anımsattı, tepki gösterdi. Esmerer, "Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük ideallerimiz var, bunlar değişmez." ifadelerini kullandı.