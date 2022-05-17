Haberler Gündem Haberleri 1 haftada 17 bin 116 göçmen sınırdışı edildi, bugün 183 göçmen ülkelerine gönderiliyor
Giriş Tarihi: 17.5.2022 19:21

1 haftada 17 bin 116 göçmen sınırdışı edildi, bugün 183 göçmen ülkelerine gönderiliyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
1 haftada 17 bin 116 göçmen sınırdışı edildi, bugün 183 göçmen ülkelerine gönderiliyor

İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadele kapsamında 17 bin 116 göçmenin sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildiğini açıkladı. Valilik ayrıca işlemleri tamamlanan 183 göçmenin bugün gönderileceğini belirtti.

İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 17 bin 116 göçmenin sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildiğini belirtildi. Yapilan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.
Son bir hafta içinde güvenlik güçlerimizce ilimizde yakalanan 17 bin 116 düzensiz göçmen, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildi.

Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınırdışı işlemleri tamamlanan, Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi. Düzensiz göçmenlerin sınırdışı edilmesi çalışmaları kapsamında, işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin, İstanbul Havalimanından bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır."

ARKADAŞINA GÖNDER
1 haftada 17 bin 116 göçmen sınırdışı edildi, bugün 183 göçmen ülkelerine gönderiliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA