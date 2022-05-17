Video Haber 1 haftada 17 bin 116 göçmen sınır dışı edildi | Video
1 haftada 17 bin 116 göçmen sınır dışı edildi | Video

1 haftada 17 bin 116 göçmen sınır dışı edildi | Video

17.05.2022 | 20:25

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1 haftada 17 bin 116 göçmen sınır dışı edildi

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