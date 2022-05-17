Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan BAE’ye taziye ziyareti

Öte yandan Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da Abu Dabi'ye geldi.