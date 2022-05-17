Video Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti | Video

17.05.2022 | 18:19

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan vefatının ardından taziyelerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştı. Başkan Erdoğan, Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

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