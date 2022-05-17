Son dakika: Bakan Kurum’dan muhalefete millet bahçesi yanıtı: Hangi millet bahçemizi sattık ki bunu satalım?

En büyük halkçılık bu değil midir? Siz hiçbri iş yapmayacaksınız, proje yapmayacaksınız. İşiniz sadece AK Parti'nin projelerini eleştirmek...

Burası 8,5 milyon metrekare bir alan. İki pist var. Doğu-Batı Kuzey-Güney yönlerinde... 1900'lü yılalrda bu havalimanı yapıldı. Gelinen süreçte bu havalimanı şehrin merkezinde kaldı. Biz uçak gürültüsünden evimizde oturamazdık. İnsanlar burada rahatsız olurdu.

Cumhurbaşkanımız yeni bir havalimanının gerekliliğini ortaya koydu. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en önde gelen havalimanlarından biri haline geldi.