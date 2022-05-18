Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ABD’de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Blinken ile NATO'ya başvuruları (İsveç ve Finlandiya) görüştük. F-16 konusunu gündeme getirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

F-16'ların, Türkiye'ye verilmesinin sadece Türkiye için değil NATO ve ABD için de önemli olduğu vurgulanıyor.

Teknik düzeyde, askerler arasındaki görüşmeler de olumlu seyrediyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

ABD'nin de PKK ve YPG'ye desteği kesmesi lazım.

Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya ile ilgili olarak, "PKK'yı kendilerine daha yakın görüyorlar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.