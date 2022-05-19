Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gençlerle kütüphane söyleşisi

ATATÜRK HAVALİMANI POLEMİĞİ

Ben şimdiden müjdeyi vereyim. İnşallah çok çok mutlu edecek. Bütün o bölgeye Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olarak gelip orada hafta sonları hatta hafta içlerini geçirebilecek aileler olacak. Bütün bunlarla oyun parklarıyla kültürel merkezlerle orası çok ciddi bir güç inşallah devşirecek. O bölge zaten millet bahçesi noktasında Başakşehir'in oralara kadar fakir. Ama şu anda bu millet bahçesi ile ağacıyla yeşiliyle çok çok güzel bir yer olacak. Tabi bir taraftan da yanında Şehir Hastanesi var. Şehir Hastanesiyle birlikte iç içe olacak. Şimdi düşünün bir tarafta 1006 odalı Şehir Hastanesi yanında millet bahçesi oranın güzelliği ne ile izah edilebilir. Oranın yeşiliyle oyun parklarıyla gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Pistlerin dışındaki şuandaki mevcut yeşil alanları biz çok daha farklı bir yeşil alan getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Bununla ilgili olarak proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN PROJE TARTIŞMASI

Bir gencin, "Sokak hayvanlarıyla alakalı hassasiyetinizi çok iyi biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam sizin de Çiko adında bir köpeğiniz vardı sanırım." sözleri üzerine Erdoğan, Çiko'nun çok yaşlandığını söyledi. Gencin, "Bu konuyla alakalı gerekli talimatları verdiğinizi sosyal medyadan da takip ediyoruz. Bununla alakalı belediyelerin herhangi bir gücü var mı ya da yeterli olduğunu düşünüyor musunuz, yeterli personel var mı?" sorularına karşılık Erdoğan, "Rahmetli Neşet babanın bir sözü var, aşkınan koşan yorulmaz." dedi.

Belediyelerin hepsinin kendi ölçüsünde gücü bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi niçin bu konuda kalkıp da hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor? Yapsın. Örneğin şu anda bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin nefis bir barınağı var. Geçiyorum ilçe belediyesi olarak mesela İstanbul'da Beykoz Belediyemizin gayet güzel bir barınağı var." diye konuştu.

Burada en önemli sürecin kısırlaştırmadan geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Yani kısırlaştırmaya yönelik, özelikle sokak hayvanlarına yönelik bu adımın atılması gerekiyor. Aksi takdirde tabii sokak hayvanlarındaki bu sınırsız çoğalma, ciddi bedeller de ne yapabilir, bize ödettirebilir. Onun için belediyelerimizin işinin kolaylaşması noktasında kısırlaştırmanın büyük önemi var." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanında özellikle teşhis, tedavi ve operasyonların önemli olduğunu belirten Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben tabii gittim, gezdim gördüm, baktım belediyemiz hakikaten nefis bir yer yapmış, adeta hastane. Demek ki isteyince oluyor. Yani aşkınız varsa bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsanız var. Aynı durum Konya'daki Büyükşehir Belediyemiz o da büyük bir projeyi hayata geçirdi. İstanbul'da Beykoz Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizin içinde yine atılan adımlar var. Biz bu konuyla ilgili özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızı da devreye soktuk ve müşterek çalışma yapmak suretiyle tabii sokak hayvanlarına yönelik bazı adımlar atmamız gerekiyor ki yani Allah göstermesin bu çocuklarımızın, kızlarımızın, yavrularımızın yani köpeklerin saldırısına uğramaları herhalde anne babalar olarak bizleri de rahatsız edecektir. Bunu kimse güle oynaya karşılayamaz. Düşünün ki bir anne babanın yavrusu parçalanıyor, ne olacak, alkış tutacak hali yok. 'Hayvan sevgisi' diyebilir mi, diyemez. Burada da gerçekçi olmak lazım öyleyse tedbir, teşhis, tedavi ve koruma yöntemleri ve bunlara yönelik de adımlarımızı atıyoruz ve birinci derecede de bu konuda özellikle Tarım ve Orman Bakanımıza dedim ki artık bütün hocalığını her şeyini bu işte kullanacaksın ve adımı da atacaksın."

"STİL BİRÇOK ŞEYLERİ DEĞİŞTİREBİLİYOR"

Bir gencin, masa tenisi oynarken neden raketi farklı şekilde tuttuğu, bunun kendisine avantaj sağlayıp sağlamadığı yönündeki sorusu üzerine Erdoğan, dünyada masa tenisinde çok farklı stiller bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin klasik raket tutma tarzı olduğunu, dünyada da çoğunlukla bu tarzın kullanıldığını ve raketin sap kısmından tutulduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama mesela Çinlilerin, Japonların tutuş sekli ise benim tuttuğum şekildir. Ben onlardan örneği alarak o şekli kullanıyorum. Fena da değil yani bayağı işe yarıyor. Son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda işe yaradı. Mesela yurttaki masa tenisinde voleybol milli takımımızın koçu Giovanni (Guidetti) ile oynadık. O da o klasiği kullanıyordu, ben ise raketi avucuma alarak kullandım. 'Sen iyi oynuyorsun' dedi. 'Senin kadar değil' dedim. 'Yendin beni' dedi. Şimdi demek ki stil birçok şeyleri değiştirebiliyor. Hani futbolda da bir plase vuruşlar vardır, trivela vuruşlar vardır değil mi? Hepsinin farklı farklı bu sistemde kendine özgü netice alışları var. Ben de masa tenisinde raketle bu noktada işime yaradı, iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte de herhalde diğerini öğrenecek halim yok."

Bir gencin Kovid-19 salgını ile artışa geçen ve küresel gelişmeler doğrultusunda tüm dünyada yükselen enflasyon sürecine işaret ederek, "Devletin enflasyonla mücadele noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yetkili, etkili ve yeterli bir denetim sağladığını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Erdoğan, "Devlet olarak tabii ki etkin ve yetkili bir mücadele sürüyor, devam edecek. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerde, hepsinde de şu anda bugüne kadar hiç görmedikleri yüksek enflasyon var. Bizim özellikle bu yıl çok önemli. Bu işi aşacağız başka bu işin çaresi yok inşallah enflasyonu da indirmeye başlayacağız." yanıtını verdi.

Bir başka gencin, ihracatta rekor sayılara doğru ulaşılmasının vatandaşa yansımasının ne zaman olacağını ve belirli ürünlerdeki fiyat artışının ihracattaki artıştan kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönündeki sorusuna karşılık Erdoğan, bu yıl itibarıyla ihracatta 250 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana hedeflerinin ithalata dayalı ihracat olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İthale dayalı ihracatta da tabii bu belli bir zamanı aldı ama bundan sonraki süreçte tabii içeriden yani yerli piyasadan bu ürünleri alıp bu ürüne dayalı olarak biz mamul maddeyi inşallah üretirsek o zaman bizim bu noktadaki maliyetlerimiz, daha da düşecek ve ihracatta 250 milyar dolar seviyesini inşallah aşacağız. Şu anda tabii 250 milyar dolar çok çok önemli. Ve faizle aradaki dengeyi de sürekli olarak inşallah kapatma imkanı yakalayacağız. Buradan hiç endişem yok fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi ithal ürüne dayalı mamul madde değil de bizim kendi içerimizden üreteceğimiz yani madencilikte olsun diğer ürünlerde olsun. Kendimiz üretir ve bunu mamul maddeye çevirirsek ki savunma sanayiinde olduğu gibi örneğin bir savunma sanayiinde göreve geldiğimizde yüzde 20 idi milli olan yerli olan ama şu anda bizim yüzde 80'e ulaştı savunma sanayiindeki ürünlerimizin oranı. Ve tabii bu bizim için ihracatta da ciddi bir potansiyel ve bizi savunma sanayiinde hiçbir yere muhtaç etmeyen bir durum. Ve her geçen gün bu daha da iyiye gidiyor ve bundan sonraki süreçte de inşallah bu potansiyel daha da artacak."

"O KONUDA MÜŞTEREK HAREKET EDEBİLİRİZ ŞEKLİNDE BİR YERE VARDIK"

Kripto paralar ile ilgili görüşü ve Elon Musk ile görüşmesinin detayları sorulan Erdoğan, Musk ile daha çok uzaya gönderecekleri uzay aracı ile alakalı konuyu görüştüklerini belirterek, "O konuda müşterek hareket edebiliriz şeklinde bir yere vardık." dedi.

Erdoğan, "Kripto para konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Mecliste bunun müzakeresi yapılıp ona göre adımlarımızı atacağız. Doğrusu benim kanaatimi soracak olursanız, ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptıktan sonra da adımlarımızı atacağız. Yani birini zengin birini fakir yapacak olan bu tür araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Mersin'de 18 yaşında parlamentoya aday olduğunu belirten bir kız öğrencinin Türk Devletleri Teşkilatı'nın gençlik yapılanmasına ilişkin bir çalışmanın olup olmayacağına ve kamu diplomasisinde Türk gençlerinin rolüne ilişkin sorusu üzerine, 30 olan seçilme yaşını önce 25'e sonra da 18'e indirdiklerini anlattı.

"18 yaşı seçme ve seçilme yaşı yapan biziz, yani bu konuda ne ana muhalefetin ve yavru muhalefetin bunların en ufak bir katkısı yok. Bu işi başardık şu anda aramızda çok genç arkadaşlarımız var." diyen Erdoğan, bu sayıyı daha da artırmak istediklerini söyledi.

Bunu uluslararası çapta da aynı şekilde gerçekleştirmenin mümkün olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Yani Türk devletleri arasında bunu başarabiliriz. Yeter ki sizler bu konuda 'evet biz de varız' deyin. 'Biz de varız' dediğiniz takdirde bizler sizleri oralara da temsilci olarak gönderebiliriz. Temennimiz odur ki yani bu milletin evlatları uluslararası camiada Türkiye'yi temsil eden birer diplomat olsun ve oradaki diploması mücadelesinde yerlerini alsın." diye konuştu.

Bir öğrencinin Hakkari'ye gerçekleştirdiği ziyaretini anımsatması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii o gece ansızın Yüksekova'ya gittik ve orada askerlerimizle güzel bir iftar yaptık. Ondan sonra şehir merkezine indik. Şehir merkezinde oradaki pastaneler maşallah bayağı güzel ve öğretmenlerimizin de yoğun olduğu bir yerdi onlarla beraber oturduk pastamızı vs onları yedik onlarla kaynaştık. Tabii o terör şehri olarak anılan bölgede o gece düşünün artık sahura doğru olan o saatte bile cadde tıklım tıklım doluydu. Birçok şeyler artık aşıldı bundan sonra da artık Yüksekova halkı, Hakkari halkı teröre prim vermemeli. Bunları da başarmalıyız."

"24 SAAT BURASI ÖĞRENCİLERİMİZLE DOLUP TAŞIYOR"

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni görenlerin kendi ülkelerinde yapmak istediklerini dile getiren Erdoğan, "Biz diyoruz, projeyi veririz. Siz yeter ki yapın. En son Kazakistan Cumhurbaşkanı o da burayı görünce çok çok beğendi bunun aynısını Kazakistan'a da yapalım. Eyvallah. Biz müteahhit firmaya da göndeririz, projeyi de veririz. Herhangi bir şey de talep etmeyiz. Gerçekten projemiz çok başarılı bir proje ve 24 saat burası öğrencilerimizle dolup taşıyor. Bundan dolayı da ne kadar isabetli bir proje olduğu ortaya çıkıyor." diye konuştu.

ERDOĞAN, ŞİİR OKUDU

Programda ayrıca Seda Nur isimli genç, Başkan Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi. Erdoğan, Seda Nur'u kırmayarak, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini Seda Nur ile okudu.

Erdoğan, "Ben de cezaevine girerken doldurduğum o zaman kasetti tabii cd'ler yoktu, kasetimin şiirlerinde Nurullah Genç hocamızın da bu şiiri vardı, sağ olsun var olsun. Gençlerimiz de bunu takip ettiğine göre, demek ki memnuniyeti yüzdesi yüksek." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, programa katılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.