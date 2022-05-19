Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Terör örgütü PKK'ya tarihin en ağır darbeleri indirildi: PKK terörü bitme noktasına geldi
Giriş Tarihi: 19.5.2022 10:27 Son Güncelleme: 19.5.2022 10:41

Son dakika | Terör örgütü PKK'ya tarihin en ağır darbeleri indirildi: PKK terörü bitme noktasına geldi

Son dakika | Terör örgütü PKK’ya tarihin en ağır darbeleri indirildi: PKK terörü bitme noktasına geldi
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika... TSK, Jandarma ve Emniyet, 2018’den itibaren alan kontrolü sağlamak için terör örgütü PKK’ya yönelik seri operasyonlara başladı. Yurt içinde Kıran, Kapan, Yıldırım, Eren ve Eren Abluka Operasyonları, Irak’ın kuzeyinde ise Pençe (1-2-3), Pençe-Kartal (1-2), Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım ve Pençe Kilit operasyonları ile örgüte ağır darbe vuruldu.

Son dakika... Hem Milli Savunma hem de İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütü PKK'ya seri operasyonlarla tarihin en büyük kayıplarını verdirmeye devam ediyor. Hain örgüte son dönemde ağır darbeler indirildi. Bazıları hala devam eden operasyonlarda örgütün yurt içindeki yapılanması bitme noktasına geldi. Irak'ın kuzeyinde ise Hakurk, Sinat, Haftanin, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan'daki örgüt kampları önemli oranda temizlendi. Örgütün Kandil, Sincar, Karaçok gibi büyük kamplarına da ağır darbe indirildi.

OPERASYONLAR HDP - PKK İLİŞKİSİNİ DAHA DA NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARDI

Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği örgütün lojistik altyapısının imha edildiği bu operasyonlar, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nın "PKK'nın siyasi uzantısı" tespitinde bulunduğu HDP'yi hareketlendirdi. HDP milletvekilleri, tam da operasyonların başladığı 2018 yılından itibaren Kuzey Irak yollarını aşındırdı. HDP'li 34 milletvekili son 3 yılda Irak'ın kuzeyine 100'e yakın ziyaret gerçekleştirdi.

FİRARİ SEMRA GÜZEL DE 3 DEFA GİTTİ

Kuzey Irak'ı en çok ziyaret eden isimlerin Hüseyin Kaçmaz, İmam Taşçıer, Ayşe Acar Başaran, Nuran İmir, Berdan Öztürk, Feleknas Uca ve Ebru Günay olduğu öğrenildi. PKK kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li firari Semra Güzel'in de en az 3 defa Kuzey Irak'a geçiş yaptığı soruşturma dosyasına girdi.

TALİMAT ALMAYA GİDİYORLAR

Teslim olan teröristlerin verdiği ifadeler ve saha bilgileri doğrultusunda HDP'lilerin, köşeye sıkışan PKK elebaşlarından talimat almak için Kuzey Irak'a gittiği değerlendiriliyor. Örgütün yayın organlarında HDP'lilerin TSK ve MİT'in operasyonlarının hemen ardından Sincar ve Mahmur'a gittiği, bazı ziyaretlerde de Erbil ve Süleymaniye'de terör örgütünün uzantıları ile görüştükleri yönünde çok sayıda haber bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Terör örgütü PKK'ya tarihin en ağır darbeleri indirildi: PKK terörü bitme noktasına geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA