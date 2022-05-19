Son dakika | Terör örgütü PKK’ya tarihin en ağır darbeleri indirildi: PKK terörü bitme noktasına geldi

Son dakika... Hem Milli Savunma hem de İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütü PKK'ya seri operasyonlarla tarihin en büyük kayıplarını verdirmeye devam ediyor. Hain örgüte son dönemde ağır darbeler indirildi. Bazıları hala devam eden operasyonlarda örgütün yurt içindeki yapılanması bitme noktasına geldi. Irak'ın kuzeyinde ise Hakurk, Sinat, Haftanin, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan'daki örgüt kampları önemli oranda temizlendi. Örgütün Kandil, Sincar, Karaçok gibi büyük kamplarına da ağır darbe indirildi.