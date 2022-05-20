AK Parti’den Mansur Yavaş’a Oran Kavşağı tepkisi: Beceriksizlik

Her gün yoğun trafiğin oluştuğu, sürücüler için de adeta "çile"ye dönüşen kavşağın görüntülerini paylaşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin duruma tepki gösterdi.

"NEYİ BEKLİYORSUNUZ AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİMİZDEN YARDIM MI?"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Göz boyamakla olmuyor bu işler..." ifadelerini kullanan Özcan, ABB'ye şu eleştirileri yöneltti;

"Aylardır bitmeyen Oran Kavşağı yüzünden mağdur olan vatandaşımız beceriksizliğe isyan ediyor. Neyi bekliyorsunuz AK Partili ilçe belediyelerimizden yardım mı?"