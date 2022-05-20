Video Haber AK Parti’den Mansur Yavaş’a Oran Kavşağı tepkisi: "Beceriksizlik" | Video
AK Parti’den Mansur Yavaş’a Oran Kavşağı tepkisi:

AK Parti’den Mansur Yavaş’a Oran Kavşağı tepkisi: "Beceriksizlik" | Video

20.05.2022 | 16:31

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Oran Kavşağı'nda aylardır süren ve vatandaşları mağdur eden çalışmalar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Turan Güneş Bulvarı'ndaki Oran Kavşağı'nın uzayan giden çalışmaların tamamlanmaması AK Parti'li siyasetçilerin hedefinde oldu.

Daha önce 5 ay içerisinde bitirileceğine ilişkin söz verilen kavşakta çalışmalar başlamasının üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen halen tamamlanamadı. Tamamlanamayan çalışmalar nedeniyle de vatandaşların mağdur olması, okları bir kez daha Ankara Büyükşehir Başkanı Yavaş'ın üzerine çevirdi.

Her gün yoğun trafiğin oluştuğu, sürücüler için de adeta "çile"ye dönüşen kavşağın görüntülerini paylaşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin duruma tepki gösterdi.

"NEYİ BEKLİYORSUNUZ? AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİMİZDEN YARDIM MI?"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Göz boyamakla olmuyor bu işler..." ifadelerini kullanan Özcan, ABB'ye şu eleştirileri yöneltti;

"Aylardır bitmeyen Oran Kavşağı yüzünden mağdur olan vatandaşımız beceriksizliğe isyan ediyor. Neyi bekliyorsunuz AK Partili ilçe belediyelerimizden yardım mı?"

"MANSUR YAVAŞ DEMEK BECERİKSİZLİK DEMEK"
AK Parti Genel Sekreteri Şahin ise, Twitter hesabından paylaştığı, "CHP demek çile demek, Mansur Yavaş demek beceriksizlik demek…" mesajıyla Mansur Yavaş ve CHP belediyeciliğine tepkisini dile getirdi.

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