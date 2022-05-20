İdeallerinize ve değerlerinize sahip çıkın

Kadın ve DemokrasiDerneği(KADEM) İzmir Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen "Şehir ve Kadın" konulu liseler arası kısa film yarışmasının ödül töreni önceki gün Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törende gençlere hitap eden KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, bu haftanın Gençlik Haftası olduğuna dikkati çekerek, gençlerin enerjisi ve azminin geleceğe dair heyecanını ve inancını daha da artırdığını dile getirdi. Bayraktar, sinemanın farklı kültür ve dinlere mensup insanları buluşturmasının çok büyük bir güç olduğuna değinerek, algıları, fikir dünyasını ve kimliği etkileyen sinemanın, emperyalist zihniyetin eline bırakılmaması gibi bir sorumluluğun bulunduğunu kaydetti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Bayraktar, "İdeallerinize, cesaretinize, farklılıklarınıza ve değerlerinize sahip çıkın" dedi.