"MANSUR'UN YÜZÜ RESMEN TURŞU SATIYOR"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de İmamoğlu ile Yavaş'ın tokalaşmamasını gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlardan oldu. Gökçek bu anları gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi: "Hadi bakalım durumu bana bir izah edin… Ekrem herkesle tokalaşıyor, Mansur ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor… Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor… Ben 'bunlar birbirinin dibini oyuyor' dediğimde, melih uyduruyor diyorlardı… Gökçek diyorsa doğrudur."