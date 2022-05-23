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Giriş Tarihi: 23.5.2022 15:39 Son Güncelleme: 23.5.2022 15:52

Zeytin Dalı şehidinden geriye kalan görüntü yürek dağladı

İHA
Zeytin Dalı şehidinden geriye kalan görüntü yürek dağladı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in olaydan 9 gün önce çekilen videosu ortaya çıktı. Görüntüde, Şenel'in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı.

Yaralandıktan sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakımda müşahede altına alınan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilen 24 yaşındaki şehidin olaydan 9 gün önce çekilen videosu ortaya çıktı.

Zeytin Dalı şehidi Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in geriye kalan son görüntüsü yürekleri dağladı | Video

SON GÖRÜNTÜSÜ YÜREK DAĞLADI

9 Mayıs'ta görev yaptığı bölgede Şenel'in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı. Görüntüde, komutanının ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekerken Şenel'e, "Nerelisin Haydar, çocuk var mı" diye sorduğunda "Hataylıyım komutanım" diye cevap veriyor.

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Zeytin Dalı şehidinden geriye kalan görüntü yürek dağladı
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