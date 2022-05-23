Zeytin Dalı şehidinden geriye kalan görüntü yürek dağladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilen 24 yaşındaki şehidin olaydan 9 gün önce çekilen videosu ortaya çıktı.

Zeytin Dalı şehidi Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in geriye kalan son görüntüsü yürekleri dağladı | Video

SON GÖRÜNTÜSÜ YÜREK DAĞLADI

9 Mayıs'ta görev yaptığı bölgede Şenel'in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı. Görüntüde, komutanının ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekerken Şenel'e, "Nerelisin Haydar, çocuk var mı" diye sorduğunda "Hataylıyım komutanım" diye cevap veriyor.