ABD Büyükelçisi’nin muhalefet partilerine ziyaretine çarpıcı yorum: Adayı kendileri belirleyemeyince iş ABD Büyükelçisi’ne düşmüş...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in önce HDP'yi daha sonra ise İYİ Parti'yi ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. ABD, CHP'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği miting öncesi de, provokatif bir uyarı yayınlamış, polisin orantısız güç ile müdahale edebileceğini bildirmişti. Peş peşe yaşanan bu gelişmeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Ok ve Turan, Biden'ın iktidarı devirmek için muhalefet ile çalışacaklarını belirttiği açıklamayı hatırlattı, çarpıcı ifadeler kullandı.
AK PARTİLİ İSMAİL OK: MİLLETTİN DİKKATİNDEN KAÇMIYOR
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaşananların geniş bir perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ok, "Bu konuyu daha üst pencereden değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. ABD, Türkiye'yi her yerden kuşatma fiiliyatında. Yunanistan'da yapılan üslerin kime karşı yapıldığı muammaydı ama şimdi görülüyor ki, Türkiye'yi kuşatma projesi. Yunanistan Başbakanı'nı Biden'ın karşılaması ve kendisini bir Yunan olarak ifade etmesini ben Türkiye'ye karşı mesaj olarak değerlendiriyorum." dedi.
Ok, Biden'ın 'İktidarı devirmek için muhalefet ile çalışacağız' açıklamasını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
İç siyasete dönecek olursak, Biden'ın daha seçim kampanyası döneminde Türkiye'nin iç siyasetini dizayn etme sözlerini bugün gibi hatırlıyoruz. Son haftada yaşadıklarımız da bunların devamı. ABD iyice pervasız bir şekilde hareket ediyor. Türkiye düşmanlığını içeride ve dışarıda göstermekte. Türkiye'deki muhalif partilerin buna karşı bir tutum sergilemeyi bırakın, hiçbir şey yokmuş gibi görüşmeleri sürüyor. HDP'yi ben siyasi parti olarak görmüyorum, terör örgütünün destekçisi... ABD tarafından hem HDP hem de terör örgütü ABD tarafından yönlendiriliyor.
İYİ Parti ve CHP gibi partilerin bunlara tepki koymak bir yana onlarla aynı kulvarda ve benzer söylemlerde bulunmaları Türk Milleti'nin dikkatinden kaçmamaktadır. En iyi şekilde Türk Milleti bunları değerlendirmektedir. Yeri geldiğinde de cevabını verecektir.
"ÖNCE GİZLİ GÖRÜŞMELER ORTAYA ÇIKINCA İTİRAFLAR..."
ABD Büyükelçisi'nin İYİ Parti ve HDP'yi ziyaretini değerlendiren Ok şunları söyledi:
ABD Büyükelçileri ile önce gizli görüşmeler, ortaya çıkınca itiraflar... Böyle bir süreçte ardı sıra HDP ve İYİ Parti'nin ziyaret edilmesi, CHP'nin ve İYİ Parti'nin buradan medet umması demokrasi adına çok üzücü. Türkiye'de siyaset yapanların yüzünü millete dönmesi lazım.
"İÇERİYİ KAŞIMAYA, PROVOKASYONA YÖNELİK SÖYLEMLER"
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Ben önümüzdeki süreçte bu ziyaretlerin artacağını düşünüyorum." dedi, "Bu benzer çirkin demeçlerin artacağını düşünüyorum. Neymiş efendim, 'Maltepe'de polis sert müdahale yapabilirmiş' falan... Bunlar içeriyi kaşımaya, provokasyona yönelik söylemler. Altını yeniden yeniden çiziyorum. Millet İttifakı'nın içinde bulunan kendisini Atatürk'ün kurması ile övünen CHP'nin ve yerli, milli olma iddiası ile yola çıkan İYİ Parti'nin nerden nereye savrulduğunu da çok üzücü bir şekilde gözler önüne sermektedir. Milletimiz de bunu değerlendirmektedir." ifadelerini kullandı.
"ÜLKE SİYASETİ ADINA DA, MUHALEFET ADINA DA UTANÇ VERİCİ"
Biden'ın, 'İktidara karşı muhalefetle çalışacağız' sözleri sonrası ABD Büyükelçisi Flake'in sürekli muhalefet partilerini ziyaret etmesinin bu amaç uğrunda olduğunu vurgulayan Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:
Biden onu dedi, o sözü üzerine, aynı zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz, 'ABD daha yüksek tonda bu tavrını sürdürmeli' dedi. Bu her şeyi gözler önüne seriyor. İtiraz etmelerini beklerken, Biden'ın daha yüksek tonda baskısını istiyorlar. Bu bir ülke adına, muhalefet adına, ülke siyaseti adına utanç verici bir şeydir.
"MİLLİYETÇİLER TASFİYE EDİLMESE İYİ PARTİ'NİN 6+1'İN İÇİNDE OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ"
Eski bir İYİ Parti Milletvekili olan Ok, partideki milliyetçilerin sistematik olarak tasfiye edilmesi ile 6+1 formatının oluşabildiğini belirtti.
Ok, "6+1'in içinde bu tasfiyeler olmasa devam etmesi mümkün değildi. Bu partinin en hassas sürecinde Türk Milliyetçiliği geçmişi ile tanınan kişilerin neredeyse yarısı istifa etti veya istifa etmek zorunda bırakıldı." dedi.
AK PARTİLİ TURAN: AÇIKÇA BİR TEHDİTTİR
ABD'nin MAltepe mitingi öncesi yaptığı provokatif uyarıyı eleştiren AK Parti Milletvekili Hasan Turan, "ABD Büyükelçiliği, CHP'nin hafta sonu Maltepe'de düzenlenen mitinge yönelik açıklama yaparak vatandaşlarına 'Gösterilerden kaçının' çağrısında bulunmuştu. ABD Büyükelçiliğinin bu küstah tavrı yetkili makamlarımızca anında karşılık bulmuş, büyükelçi dışişlerimize davet edilmiş aynı zamanda Dışişleri Bakanlığımızda misilleme yapmıştı. Bu açıkça ülkemizin bağımsızlığına tehdittir. Bunu kabul etmediğim gibi kınıyorum da." dedi.
"İKİLİ İLİŞKİLERDE ONARILMAZ YARALAR AÇMAKTADIR"
"Yabancı ülkelerde darbe veya gayrı meşru yollarla yönetim değiştirme sicili kabarık olan ABD'nin son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırgan ve buyurgan sözlerini dikkatle takip ediyoruz." diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye'yi kendi eyaletleri gibi görme alışkanlığını terkedemeyen "sözde müttefikimiz" ABD'nin bu tutum ve demeçleri ikili ilişkilerde onarılmaz yaralar açmaktadır.
"PROVOKE EDEN BU AÇIKLAMA CHP TARAFINDAN NORMAL KARŞILANMIŞ..."
Turan, CHP'nin sessizliğini de sert şekilde eleştirdi:
Mitingi düzenleyen CHP'nin bu küstah uyarı hakkında iki kelam etmemesi de dikkat çekicidir. Bildiğiniz gibi miting normal seyrinde tamamlanmış, herhangi bir hadisede yaşanmamıştır. ABD büyükelçisinin vatandaşlarını uyarmak maskesiyle mitingi provoke edici bir şekilde açıklama yapması anlaşılan CHP yetkililerince normal karşılanmıştır. Hatta ABD Büyükelçisinin açıklamaları doğrultusunda mitinge gelenler engelleniyor gibi yalan ve iftiraları da dile getirdiler.
"BATILILARA YARANMA ÇABALARINI ÜZÜLEREK İZLİYORUM"
Yerli ve milli düşünceden uzak olan bir zihniyetin ülkemize 15 Temmuz darbe girişimi dahil her türlü kötülüğü yapan Batılılara yaranma çabası içinde olmasını üzülerek izliyorum. Bir parti yetkilisi çıkıp "Biz ülkemizin güvenlik güçlerine ve aldığı tedbirlere güveniyoruz. Türkiye müstemleke değildir." diyemedi.
"BU AÇIKLAMA CİDDİYETSİZLİKTEN ÖTE KÖTÜ NİYETLİDİR"
ABD'nin CHP'nin Maltepe mitingi öncesi kaos çıkaracak şekilde yaptığı açıklamaya sert sözlerle tepki gösteren Turan, "Kendi Kongre binasının güvenliğini bile koruyamayan bir devletin Türkiye gibi her an teröre karşı tetikte bekleyen ve başta FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ olmak üzere yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren bir ülkede böyle bir açıklama yapması ciddiyetsizlikten öte kötü niyetlidir." dedi.
"BU GÖRÜŞMELERİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ İLKOKUL ÇOCUKLARI BİLE ANLAR"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise şu değerlendirmeyi yaptı:
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha sonra da HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Flake daha önce de CHP'yi ziyaret etmişti.
Parti merkezlerinden yapılan açıklamalarda görüşmelerde neyin konuşulduğu gizlensede artık bu görüşmeler mutad hale geldiği için pek esrarengizliği de kalmadı. Özellikle J. Biden'in seçimden önce Cumhurbaşkanımıza yönelik "Onu değiştirmek için muhalefetle birlikte hareket edeceğiz" mealindeki sözlerini hatırlayınca bu görüşmelerin ne anlama geldiğini ilkokul çocukları bile anlar.
"28 ŞUBAT İTTİFAKI ADAY BELİRLEYEMEYİNCE İŞ ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE DÜŞMÜŞ"
Turan, Millet İttifakı'nın ABD tarafından yönlendirildiğini belirterek, "6+1 denen 28 Şubat ittifakının Cumhurbaşkanı adayı belirleyememe toplantılarından istenen sonuç çıkmayınca iş ABD Büyükelçisine düşmüş. Anlaşılan ABD muhalefet ortaklarına yapması gerekenleri emretmiş. Çünkü bugüne kadar toplumda karşılık bulamayan bu 28 Şubat ittifakının dışında tutulan HDP'ninde eklemlenmesi isteniyor." dedi.
"İYİ PARTİ'DEKİ HDP KARŞITLARI TASFİYE EDİLMİŞTİ, ŞİMDİ PAZARLIKLAR YAPILIYOR"
İYİ Parti'deki milliyetçilerin görevden alınması ve tasfiye edilmesi sürecinin HDP ile ittifak için yapıldığını vurgulayan Turan sözlerini şöyle sürdürdü:
Bildiğiniz gibi İYİ Parti yönetiminde bu manevranın sağlıklı yapılabilmesi için parti yönetiminde HDP karşıtı isimler diskalifiye edilmişti. Şimdi terör sözcülüğünü yapan HDP'nin de ittifakın açık bir ortağı olabilmesi için pazarlıklar yapılıyor.
Milletimiz bu oynanan oyunu, tiyatroyu gayet iyi görüyor. Anadolu irfanı ve feraseti ile ülkemizi istila etmek isteyenlere fırsat vermeyecektir.