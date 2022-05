ABD Büyükelçisi’nin muhalefet partilerine ziyaretine çarpıcı yorum: Adayı kendileri belirleyemeyince iş ABD Büyükelçisi’ne düşmüş...

AK PARTİLİ İSMAİL OK: MİLLETTİN DİKKATİNDEN KAÇMIYOR

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaşananların geniş bir perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ok, "Bu konuyu daha üst pencereden değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. ABD, Türkiye'yi her yerden kuşatma fiiliyatında. Yunanistan'da yapılan üslerin kime karşı yapıldığı muammaydı ama şimdi görülüyor ki, Türkiye'yi kuşatma projesi. Yunanistan Başbakanı'nı Biden'ın karşılaması ve kendisini bir Yunan olarak ifade etmesini ben Türkiye'ye karşı mesaj olarak değerlendiriyorum." dedi.

Ok, Biden'ın 'İktidarı devirmek için muhalefet ile çalışacağız' açıklamasını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

İç siyasete dönecek olursak, Biden'ın daha seçim kampanyası döneminde Türkiye'nin iç siyasetini dizayn etme sözlerini bugün gibi hatırlıyoruz. Son haftada yaşadıklarımız da bunların devamı. ABD iyice pervasız bir şekilde hareket ediyor. Türkiye düşmanlığını içeride ve dışarıda göstermekte. Türkiye'deki muhalif partilerin buna karşı bir tutum sergilemeyi bırakın, hiçbir şey yokmuş gibi görüşmeleri sürüyor. HDP'yi ben siyasi parti olarak görmüyorum, terör örgütünün destekçisi... ABD tarafından hem HDP hem de terör örgütü ABD tarafından yönlendiriliyor.

İYİ Parti ve CHP gibi partilerin bunlara tepki koymak bir yana onlarla aynı kulvarda ve benzer söylemlerde bulunmaları Türk Milleti'nin dikkatinden kaçmamaktadır. En iyi şekilde Türk Milleti bunları değerlendirmektedir. Yeri geldiğinde de cevabını verecektir.

"ÖNCE GİZLİ GÖRÜŞMELER ORTAYA ÇIKINCA İTİRAFLAR..."

ABD Büyükelçisi'nin İYİ Parti ve HDP'yi ziyaretini değerlendiren Ok şunları söyledi:

ABD Büyükelçileri ile önce gizli görüşmeler, ortaya çıkınca itiraflar... Böyle bir süreçte ardı sıra HDP ve İYİ Parti'nin ziyaret edilmesi, CHP'nin ve İYİ Parti'nin buradan medet umması demokrasi adına çok üzücü. Türkiye'de siyaset yapanların yüzünü millete dönmesi lazım.