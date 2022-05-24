FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisakları gösteren itirafçı, tanık, ihbar beyanlarının yanında ankesör, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 21'i görevde, 32'si ihraç olmak üzere toplam 53 şüpheli tespit edildi.







Son Dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 17 ilde 53 gözaltı kararı | Video