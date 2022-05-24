Video Yaşam Son Dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 17 ilde 53 gözaltı kararı | Video
Son Dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 17 ilde 53 gözaltı kararı | Video

Son Dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 17 ilde 53 gözaltı kararı | Video

24.05.2022 | 10:25

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Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenliği operasyonlarla darbe indirmeye devam ediyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 17 ilde çoğunluğu zabıt kâtibi olan 21 görevde 49 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye devam ediyor.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisakları gösteren itirafçı, tanık, ihbar beyanlarının yanında ankesör, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 21'i görevde, 32'si ihraç olmak üzere toplam 53 şüpheli tespit edildi.

49 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde aralarında zabıt katiplerinin bulunduğu 49 şüpheliyi gözaltına aldı.

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