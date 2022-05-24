Haberler Gündem Haberleri Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 24.5.2022 09:06 Son Güncelleme: 24.5.2022 09:06

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İHA
Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile DEAŞ'a yönelik Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Yozgat merkezde 9, Sorgun ilçesinde ise 1 kişi olmak üzere 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yozgat'ta DEAŞ'a şafak operasyonu: 10 gözaltı | Video

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Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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