Bakan Murat Kurum A Haber’de...

6'LI MASA ETRAFINDA KÖŞE KAPMACA OYNUYORLAR

Bizim yaptığımız havalimanı olmaz, şehir hastanesi olmaz, millet bahçesi yapıyorsunuz betonları yıktırmayız. Biz onların yaptığı gibi heykeller yapsak ona da olmaz derler. Maalesef bunları neden yapıyorlar biliyor musunuz? Onlar 6'lı masa etrafında köşe kapmaca oynuyorlar. Milletimiz bunu çok iyi biliyor. Biz büyük yürüyüşümüze devam edeceğiz. Her alanda kendine yeten muasır medeniyetler seviyesini yakalayacağız.

17 milyon metre kare yeşil alan kazandırıyoruz. Havalimanı buradayken sabahın beşinde dördünde inen uçakların gürültü kirliliğinden trafikten bizim insanlarımız neler çekti? İstanbul Havalimanı dünyaya örnek olmuş bir havalimanı....

KATARLILARA SATILAN BİR YER VAR MI?

Biz diyoruz ki "İmara açmıyoruz, ranta açmıyoruz, millete açıyoruz." Katarlılar gelip burada ne yapacak? Muhalefetin kendi söylemlerinin dayanağı yok. Akla ziyan açıklamalar yapıyorlar...

(Kılıçdaroğlu) '2018'de Atatürk Havalimanı'nın bir kısmını park yapacağız' diye kendi söylüyor. Yine aynı yıl Tüm Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadelede yeşil alan projelerinı Cumhurbaşkanımız paylaşmıştı. O zaman bu projeyi paylaştığımızda milletimizden onay almadık mı? Bunlar temcit pilavı gibi aynı şeyi çevirip çevirip söylüyorlar. Kendi söylemlerine bile ters düşüyorlar.

MİLLET BAHÇESİNİN MALİYETİ

Buranın maliyeti 2 milyar 175 milyon TL. Orada da yandaşlara verdiller deniliyor. TOKİ Başkanlığı buranın ihalesini yaptı. Haftanın 5 günü Sayıştay personelleri yapılan her şeyi sabahtan akşama kadar takip ediyor. Bunların tamamını denetliyorlar. Neyi tartışıyoruz?

Biz burada inşaallah pazar günü yüzbinlerce vatandaşımızın katıllacağı Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle hem İstanbulumuzun fethini kutlayacağız hem de muhalefete en güzel cevabı vereceğiz. Kaçacak biri varsa o muhalefetir.

ÖZGÜR ÖZEL HÜKÜMETİN TEPKİSİ İLE BU İDDİA YAYILDI İDDİASI

"Ben size çok önemli bir haber vereceğim" diyeceksiniz. Bir yalan üzerinden algı yapacaksınız. "Bunların kaçacak yeri kalmadı. Son otobüs binmeyen yaya kalacak gibi..." Senaryo yazıyorlar, biz tepki gösterince 'Büyüttünüz' diyorsunuz. Dönün aynaya bakın.

Bakın şu yirmi yılda Cumuriyet tarihinin en fazla ağacı diken iktidar biziz. İstanbul'a 17 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız diyoruz.

MUHALEFETİN YAKLAŞIMI OPERASYONLAR NEDENİYLE Mİ?

Tamamen bir merkezden yönetiliyorlar. Biz bugün vatanımızın müdafaası için operasyon düzenliyoruz. Bunlar algı peşinde tamamen gündem oluşturma kendilerinin gelecek kaygıları nedeniyle bu siyaseti yürütüyorlar.

MİLLET BAHÇESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Fethin 570. yıldönümüde Millet Bahçe'mizi hizmete açacağız. 2023 seçimlerinden önce hizmete açılacak.

FAHİŞ KİRA

Dünyanın en büyük ülkeleri enflasyon sorunu yaşıyor. Hollanda, Almanya gibi ülkelerde konut satışı ile alakalı problemler yaşanıyor. Biz bu süreçte dünyaya örnek olan bir süreç yönetiyoruz. Devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bize tüm desteklerin yapılması talimatı verdi. Tüm bakanlıklarımız yapılması gerekli iş ve işlemleri yürütüyor. Vatandaşlarımıza tüm desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. Emin olun dokunmadığımız yer kalmadı. Yaşanmışlıklar içinde verilmesi gereken destekleri vermeye devam ediyoruz.

BÜYÜK BİR PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK

Konut arzında yaşanan sıkıntıları da takip ettik. Sayın Berat Albayrak ile birlikte Başkan Erdoğan'ın talimatları ile büyük bir proje gerçekleştirdik. Dolayısı ile biz bu noktada Cumhuriyet tarihinin en büyük konut satışını gerçekleştirdi.

Dünyada ciddi bir tedarik zinciri sıkıntısı var. Biz ihracat rekorları kırıyoruz. Ancak Avrupa ülkelerinde diğer ülkelerde bu üretime devam edemiyorlar. İnsanlar sokaklara dökülüyor. Üretimde bir durağanlık oluştu. Yeni konut yapılması noktasında bir sıkıntı oluştu.

Kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Bugüne kadar 3 milyon konut ile 12 milyon vatandaşımızın can ve malını güvence altına aldık.