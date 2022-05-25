Başkan Erdoğan ile Larkin arasında gülümseten diyalog: "Gidersen ayıp edersin"

"GEREKLİ ALTYAPIYI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAMAMLADIK"

Ülkemizin spor alanında uzun yıllardır ortaya koyduğu kararlı politikaların bir sonucu olan bu başarıların artarak süreceğine inandığını belirten Başkan Erdoğan, "Bu tablo 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yakalanan başarının bir tesadüf olmadığını göstermiştir. Sporun farklı branşlarında elde edilen başarıların gerisinde son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı vardır. Gençlerimizin spor yoluyla sosyal hayata adapte edilmeleri ve daha aktif bireyler haline gelmeleri için gerekli altyapıyı önemli ölçüde tamamladık. Dev stadyumlardan mahallelere kadar uzanan sahalara ülkemizin her köşesini spor tesisleriyle donatarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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