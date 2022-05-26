İBB’den fetih ayıbı! İstanbul’un fethini anlatan çini duvar 1 Mayıs duyuru panosuyla kapatıldı

İstanbul'un Fethinin yıldönümüne birkaç gün kala bu tip bir engelleme çalışmasının doğru olmadığını, kendisini üzdüğünü belirten Minyatür sanatçısı Nasuhi Hasan Çolpan, "1999 yılında AK Parti yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından babamın arkadaşının da çalıştığı Çini ve minyatür sanatıyla yapılan İstanbul'un fethi figürünün bulunduğu duvarın 1 Mayıs kutlama ve propoganda ve sloganlarının bulunduğu pano ile kapatılmış. İstanbul Fethi'nin bulunduğu bölümün özellikle kapatılması üzücü bir olaydır. Bu konu ile ilgili yaklaşık bir ay önce Beyaz masaya mail atmıştım. Bir ay sonra bana cevap olarak, konuyla ilgili hassasiyetimden dolayı teşekkür ederek çalışmalara başlanılacağını bildirdiler.