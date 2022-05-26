Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis geliyor

AdaletBakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve önemli düzenlemeler içeren 6'ıncı yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı. Pakette fiyatları artıran spekülatör ve stokçuların cezaevine girmesi, ev satışlarının noterler tarafından yapılması gibi düzenlemeler yer alıyor. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı 6'ncı yargı paketine göre:Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişiye 1 ila 3 yıl (mevcut yasada 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası idi) arasında hapis cezası verilecek. Böylece stokçuların da cezaevine girmesinin önü açılacak.Tüm taşınmaz malların satışları noterler tarafından da yapılabilecek. Bu madde kapsamında yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında vatandaştan başka para alınmayacak.İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 1 ila 3 yıl arasında (mevcut TCK'da 3 ay ila 2 yıl arasında) hapis cezası verilecek.