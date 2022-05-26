TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarına tepki: Akla ziyan açıklamalar

Enes Eminoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ne zaman Türkiye gerçekten güçlü bir söylem içerisinde olsa, küresel bir iddiası olduğu dönemde baktığımız zaman içeride bir iç karışıklık ve vakıflarımızı, derneklerimizi bir siyasi zemine çekme çalışmaları görüyoruz.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Asılsız iddialarından vazgeçmiyor" | Video

Bunların hepsi 'çamur at izi kalsın' felsefesiyle yapılan çalışmalar. Biz yerli ve milli bir nesil yetişmesi, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetişmesi için tüm vakıflarımızla, derneklerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.