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Giriş Tarihi: 26.5.2022 15:28 Son Güncelleme: 26.5.2022 15:40

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına tepki: Akla ziyan açıklamalar

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarına tepki: Akla ziyan açıklamalar

Türkiye’nin yerli ve milli vakıflarını hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan geldi. A Haber canlı yayınına katılan Enes Eminoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini ‘akla ziyan’ açıklamalar olarak değerlendirdi, “17-25 Aralık FETÖ kumpas sürecinde de hedefte olan vakıflarımız, derneklerimizdi. Bugün aradan yıllar geçmesine rağmen asla o yalan, asılsız iddialarından vazgeçmiyorlar.” İfadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi ile bazı vakıfları asılsız iddialarla hedef aldı.

"ASILSIZ İDDİALARINDAN VAZGEÇMİYORLAR"

A Haber canlı yayınına konuk olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın sözlerini 'akla ziyan' açıklamalar olarak değerlendiren Eminoğlu, "17-25 Aralık FETÖ kumpas sürecinde de hedefte olan vakıflarımız, derneklerimizdi. Bugün aradan yıllar geçmesine rağmen asla o yalan, asılsız iddialarından vazgeçmiyorlar."

Enes Eminoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ne zaman Türkiye gerçekten güçlü bir söylem içerisinde olsa, küresel bir iddiası olduğu dönemde baktığımız zaman içeride bir iç karışıklık ve vakıflarımızı, derneklerimizi bir siyasi zemine çekme çalışmaları görüyoruz.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Asılsız iddialarından vazgeçmiyor" | Video

Bunların hepsi 'çamur at izi kalsın' felsefesiyle yapılan çalışmalar. Biz yerli ve milli bir nesil yetişmesi, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetişmesi için tüm vakıflarımızla, derneklerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına tepki: Akla ziyan açıklamalar
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