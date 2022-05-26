TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarına tepki: Akla ziyan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi ile bazı vakıfları asılsız iddialarla hedef aldı.
"ASILSIZ İDDİALARINDAN VAZGEÇMİYORLAR"
A Haber canlı yayınına konuk olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın sözlerini 'akla ziyan' açıklamalar olarak değerlendiren Eminoğlu, "17-25 Aralık FETÖ kumpas sürecinde de hedefte olan vakıflarımız, derneklerimizdi. Bugün aradan yıllar geçmesine rağmen asla o yalan, asılsız iddialarından vazgeçmiyorlar."
Enes Eminoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Ne zaman Türkiye gerçekten güçlü bir söylem içerisinde olsa, küresel bir iddiası olduğu dönemde baktığımız zaman içeride bir iç karışıklık ve vakıflarımızı, derneklerimizi bir siyasi zemine çekme çalışmaları görüyoruz.
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Asılsız iddialarından vazgeçmiyor" | Video
Bunların hepsi 'çamur at izi kalsın' felsefesiyle yapılan çalışmalar. Biz yerli ve milli bir nesil yetişmesi, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetişmesi için tüm vakıflarımızla, derneklerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.