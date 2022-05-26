Video Haber TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Asılsız iddialarından vazgeçmiyor" | Video
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki:

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Asılsız iddialarından vazgeçmiyor" | Video

26.05.2022 | 15:10

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Türkiye’nin yerli ve milli vakıflarını hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan geldi. A Haber canlı yayınına katılan Enes Eminoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini ‘akla ziyan’ açıklamalar olarak değerlendirdi, “17-25 Aralık FETÖ kumpas sürecinde de hedefte olan vakıflarımız, derneklerimizdi. Bugün aradan yıllar geçmesine rağmen asla o yalan, asılsız iddialarından vazgeçmiyorlar.” İfadelerini kullandı.

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