TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Asılsız iddialarından vazgeçmiyor" | Video
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Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV’den videolu yanıt | Video 25.05.2022 | 16:51
Türkiye’nin yerli ve milli vakıflarını hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan geldi. A Haber canlı yayınına katılan Enes Eminoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini ‘akla ziyan’ açıklamalar olarak değerlendirdi, “17-25 Aralık FETÖ kumpas sürecinde de hedefte olan vakıflarımız, derneklerimizdi. Bugün aradan yıllar geçmesine rağmen asla o yalan, asılsız iddialarından vazgeçmiyorlar.” İfadelerini kullandı.