Terör örgütü PKK’nın kazdığı tünellerin içine yerleştirdiği hücreler görüntülendi

Suriye'de işgalinde tuttuğu farklı bölgelerde yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller kazan YPG/PKK, yapımını sürdürdüğü tünelleri hava saldırılarına karşı betonlarla güçlendiriyor.

Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'dan temizlenen alanlarda örgütü inşa ettiği veya inşası yarım kalan çok sayıda tünel ortaya çıkarılmıştı.

MUTABAKATLARA RAĞMEN MÜNBİÇ VE AYNULARAB'DAN ÇEKİLMEDİLER

Türkiye, 9 Ekim 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakat yapmıştı.

Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceğini vadeden ABD, henüz sözünü tutmadı.

Rusya da 23 Ekim 2019'den itibaren YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere gireceklerini taahhüt etmişti. Ruslar, ayrıca terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla Münbiç ve Tel Rıfat'tan da çıkarılacağı vaadinde bulunmuştu.

Ancak teröristler, Suriye-Türkiye sınır hattındaki Aynularab ve sınıra 30 kilometre uzaklıktaki Halep'in Münbiç bölgesinden çekilmedi.