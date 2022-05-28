AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Ata sporumuzu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri, 60 başpehlivan, 70 başaltı olmak üzere 800'ü aşkın güreşçinin katılımıyla başladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kınık Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlere katılarak, pehlivanlara başarılar diledi. Pehlivanlarla parmakla tokalaşan Yıldırım, başpehlivanlık müsabakası için kura çekimini yaptı.

"ATA SPORUMUZU YAŞATMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Güzel bir müsabaka olması temennisinde bulunan Yıldırım, "Ata sporumuzu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Antalya'da Elmalı, Kumluca, Alanya'dan sonra Kaş da ata sporumuz güreşle yoluna devam ediyor. Büyük bir coşku var, büyük bir heyecan var." dedi.

Pehlivanlarla esprili sohbet eden ve fotoğraf çekinen Yıldırım, güreşçileri "Haydi er meydanına" diyerek güreşe davet etti.

Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Recep Kara, İsmail Koç, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Yusuf Can Zeybek ve Nedim Gürel'in de katıldığı güreşler, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinden oluştu.

Güreşçilerin mücadelesi akşam saatlerine kadar devam edecek.