Geçtiğimiz günlerde PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmişti.

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirmişti.





"KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI



Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.

KILIÇDAROĞLU DA SAHİP ÇIKTI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişkliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejroke iyi gider…"

CHP'Lİ İBB İMDADINA YETİŞTİ



Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmesi sonrası CHP'li İBB, PKK sempatizanı Doğan'ın imdadına yetişti

İBB TEPKİLERE RAĞMEN İPTAL ETMEMİŞTİ… CHP-HDP EL ELE, AYNUR DOĞAN KONSERİNDE



Teröristbaşı Öcalan'ın posteri önünde konser verdiği için eleştirilen Aynur Doğan, CHP'li İBB'ye ait Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi. Konsere, HDP'li Hüda Kaya ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı

İBB tepkilere rağmen iptal etmemişti… CHP-HDP el ele, Aynur Doğan konserinde! | Video

CHP'li İBB'den tepki çeken konser! Terörist başı Öcalan sevdalısı Aynur Doğan sahne alacak