Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye’nin yol haritası ne olmalı?

YAYMAN: GOOGLE MASAYA OTURMAYA HAZIR

Uzmanlar sık sık Türkiye'nin de harekete geçmesi gerektiğini ve yayıncıların haklarını almasının yolunun dijital telif yasası olduğunu belirtirken konuyla ilgili kritik bir açıklama da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan geldi.

Konuyla ilgili CNN Türk'e konuşan Yayman, Google yetkililerinin telif konusunda masaya oturmaya hazır olduğunu ifade etti.

"SÜREÇ YAKINDA NETLİK KAZANACAK"

Önümüzdeki günlerde dijital mecralar komisyonuna, Google yetkililerinin davet edileceğini vurgulayan Yayman, "Konuyla ilgili hem Kültür Bakanlığı'ndaki Telif Eserleri Genel Müdürlüğü'nde hem de Meclis'te konuları ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Fikir Eserleri Telif Kanunu'nda mı ele alınacağı yoksa yeni bir düzenleme mi yapılacağı netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.

Sürecin önümüzdeki günlerde belirlenmiş hale geleceğini aktaran Yayman, Avrupa Birliği'ndeki telif düzenlemesini de incelediklerini söyledi.

MECLİS'E GELECEKLER

Yayman Google'ın Avrupa'da telif ödediğini ve aynı uygulamanın Türkiye'de hayata geçirilmesini istediklerinin altını çizdi. Komisyon Başkanı ayrıca, yürütülen çalışmada üzerinde durulacak başlıklar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Yayman, "Google yönlendirmesiyle haberlere erişim artarken diğer taraftan aynı sitelere reklam alma düzeyinde de bir düşmeye rastlanıyor. Bu da bir çelişme gibi gözükse de aslında çözülmesi gereken bir mesele. Önümüzdeki günlerde Google yetkililerinin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Google yetkilileri telif hakkıyla ilgili düzenlemenin ayrıntılarını konuşmak için Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na davet edilecek. Bu konu burada ayrıntılarıyla ele alınacak. Böylece Google'ın tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de telif ödemesi yapıp yapmayacağı konuşulacak. Türk yayıncılarının Google'dan para alıp almayacağı netlik kazanacak." açıklamasında bulundu.